Sephora dévoile son nouveau magasin en Belgique à l’aide d’une énigme

Sephora annonce l’ouverture de son prochain magasin en Belgique, du moins de manière énigmatique. Sur les réseaux sociaux, la chaîne française de cosmétiques laisse entendre, à travers une devinette, qu’un nouveau magasin ouvrira ses portes dans un centre commercial situé dans une ville au nom composé. Tous les indices mènent à un seul endroit…

Numéro 10

Dans une publication Instagram, Sephora dévoile trois indices : le nouveau magasin s’installera dans un centre commercial, dans une ville au nom composé et à l’adresse portant le numéro 10. Cela semble faire clairement référence à L’Esplanade à Louvain-la-Neuve, située au 10, Place de l’Accueil.