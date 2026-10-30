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Écrit par Pauline Neerman
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Sephora dévoile son nouveau magasin en Belgique à l’aide d’une énigme

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Beauté/Soins30 octobre, 2026
Westland Shopping

Sephora annonce l’ouverture de son prochain magasin en Belgique, du moins de manière énigmatique. Sur les réseaux sociaux, la chaîne française de cosmétiques laisse entendre, à travers une devinette, qu’un nouveau magasin ouvrira ses portes dans un centre commercial situé dans une ville au nom composé. Tous les indices mènent à un seul endroit…

Numéro 10

Dans une publication Instagram, Sephora dévoile trois indices : le nouveau magasin s’installera dans un centre commercial, dans une ville au nom composé et à l’adresse portant le numéro 10. Cela semble faire clairement référence à L’Esplanade à Louvain-la-Neuve, située au 10, Place de l’Accueil.

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