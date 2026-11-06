[En images] Un « îlot d’expérience » occupe la place centrale dans la boutique bruxelloise de Marie-Stella-Maris

À Bruxelles, Marie-Stella-Maris franchit une nouvelle étape vers le marché francophone. Dans la boutique phare qui vient d’ouvrir ses portes sur la prestigieuse avenue Louise, ce n’est pas le « refill bar » habituel qui occupe le devant de la scène, mais une nouvelle table d’expérience.

Une forte croissance en Belgique

Dans un local qui abritait auparavant Patrizia Pepe, à côté de Nespresso et en face d’INNO, Marie-Stella-Maris a trouvé l’endroit idéal pour poursuivre son développement en Belgique et renforcer ses liens avec la clientèle francophone. Il s’agit du quatrième magasin de la marque dans le pays : après ses débuts à Anvers en octobre 2024, Knokke et Bruges ont suivi. Les affaires marchent bien : « Au cours des neuf premiers mois de 2026, tant le chiffre d’affaires en ligne en Belgique que le nombre de clients en ligne ont presque doublé », déclare la PDG Kika Buhrmann. Marie-Stella-Maris est également présente chez quelque 150 partenaires du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi qu’en ligne.

Ce qui frappe ceux qui connaissent un peu les boutiques de la marque, c’est que le bar de recharge, où les clients peuvent faire recharger des produits tels que le savon pour les mains et le gel douche, n’est exceptionnellement pas le point d’attraction de ce magasin. Il sera installé ultérieurement au premier étage. À Bruxelles, le rôle principal revient au nouvel « Experience Island », un lavabo situé à l’entrée du magasin, où les visiteurs peuvent réellement découvrir les textures et les parfums des produits, afin de plonger dans l’univers de Marie-Stella-Maris.

La porte d’entrée vers la clientèle francophone

La boutique, conçue dans des tons sobres de noir et blanc, reflète l’ambition de la marque : « Nous voulons faire de Sensorial Care for Elevated Living une nouvelle référence en matière de luxe européen », explique Alessandra Elia, directrice marketing. « Nous pensons que le luxe moderne doit éveiller les sens et sublimer le quotidien. »

Avec une boutique située sur l’avenue Louise, Marie-Stella-Maris touchera non seulement les Bruxellois, mais aussi les nombreux visiteurs internationaux de la ville. « À Bruxelles, nous allons beaucoup apprendre, c’est la porte d’entrée vers la clientèle francophone », explique M. Buhrmann. L’entreprise a soigneusement préparé son arrivée dans la capitale grâce à des interactions sur Instagram, une campagne urbaine sous le slogan « Brussels, Meet Your Icon » et des collaborations avec des événements artistiques tels que RendezVous – Brussels Art Week et ArtOnPaper.