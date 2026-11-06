La chaîne française de parfumeries Marionnaud devient la demi-sœur d’April et Di

Après vingt ans sous pavillon chinois, la chaîne de parfumeries Marionnaud revient entre des mains françaises. David Konckier, PDG et actionnaire majoritaire du groupe de cosmétiques Bogart (April et Di), rachète ce détaillant en difficulté. Il hérite de 700 magasins, mais aussi d’un chiffre d’affaires en forte baisse et de lourdes pertes.

Le chiffre d’affaires s’effondre, les pertes s’accumulent

La décision est prise : le conglomérat hongkongais CK Hutchison, qui avait intégré Marionnaud il y a vingt ans au sein de sa filiale de distribution AS Watson (également propriétaire de Kruidvat et Trekpleister), cède Marionnaud à David Konckier, PDG du groupe français de cosmétiques Bogart. L’entrepreneur rachète la chaîne à titre personnel, par l’intermédiaire de sa société d’investissement Behn. Les parties ne font aucune déclaration concernant le montant de la transaction.