En moins d’un an, Medi-Market compte déjà cinq magasins à Madrid

Avec l’ouverture d’un nouveau magasin dans le centre commercial Xanadú, dans la capitale espagnole, la chaîne belge Medi-Market compte désormais cinq magasins à Madrid en moins d’un an. Au cours des prochains mois, le détaillant prévoit d’ouvrir huit autres magasins dans le pays.

Marché stratégique

L’ouverture à Xanadú marque le début d’une nouvelle phase de développement pour Medi-Market en Espagne. Après avoir consolidé sa présence dans la capitale, l’entreprise travaille à l’ouverture de nouveaux sites dans différentes villes afin d’étendre davantage son réseau.

« L’Espagne est un marché stratégique pour notre concept. Chaque nouvelle ouverture renforce notre présence et nous permet de rapprocher notre offre de santé et de bien-être d’un nombre croissant de consommateurs. Notre objectif est de poursuivre notre croissance dans le pays et de consolider Medi-Market en tant que référence dans le domaine de la parapharmacie, avec un large choix de produits à des prix compétitifs et les meilleurs conseils d’experts », déclare Cédric Antoine, PDG du groupe Medi-Market, à Just Retail.

Medi-Market a été fondé en Belgique en 2014. Actuellement, l’entreprise est présente en Belgique, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, avec plus de 180 points de vente physiques. En 2024, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 400 millions d’euros et une croissance de plus de 25 %. La recette de son succès repose sur une combinaison de prix compétitifs, d’un large assortiment et de conseils spécialisés. La marque maison Medi-Daily offre un excellent rapport qualité-prix sur des produits d’usage quotidien.