Kruidvat présente l’impact environnemental de ses produits de marque propre

Kruidvat lance le Nature Impact Score, un indice indépendant qui mesure l’impact environnemental de ses produits de marque propre. Les clients peuvent consulter cet indice dans l’application et sur le site web, mais pas encore sur les emballages.

Trois critères

Le Nature Impact Score, basé sur la norme internationale GSES, utilise un code couleur qui rappelle quelque peu le Nutri-Score pour l’alimentation. Le rouge indique un impact environnemental élevé, le vert foncé un impact environnemental faible. De plus, des pourcentages indiquent l’impact mesuré par le score, depuis la production jusqu’au moment où le produit est en rayon.

Le score final repose sur trois volets : l’environnement (l’impact sur l’air, l’eau et le sol), la circularité (la mesure dans laquelle les matériaux d’un produit peuvent être utilisés, réutilisés et recyclés) et la production (l’effet des substances libérées lors de la production et du transport du produit sur la santé humaine et l’environnement). Les clients peuvent consulter ce score sur le site web et l’application de Kruidvat. Pour l’instant, ce score n’apparaît pas encore sur les emballages des produits. En magasin, le détaillant affiche le Nature Impact Score plusieurs fois par an, par exemple sur les présentoirs, mais pas encore de manière systématique.

« La durabilité fait partie intégrante de notre activité »

« Avec le Nature Impact Score de GSES (Global Sustainable Enterprise System), nous franchissons une étape importante vers une transparence uniforme concernant l’impact de nos produits de marque propre sur l’environnement. Un score unique et clair, basé sur une norme indépendante, qui garantit clarté, honnêteté et comparabilité – en ligne et en magasin », déclare Leendert van Bergeijk, responsable du développement durable de la société mère AS Watson Benelux, sur LinkedIn. « Nous ne voulons pas faire de la durabilité une exception. Au contraire : grâce au Nature Impact Score, nous faisons de la durabilité quelque chose qui fait tout simplement partie intégrante de notre activité. C’est compréhensible, abordable et facile à intégrer dans les choix quotidiens. »

GSES signifie Global Sustainable Enterprise System. Il s’agit d’une plateforme sur laquelle les entreprises peuvent, grâce à des données vérifiées de manière indépendante, obtenir un aperçu de l’impact environnemental de leur organisation et de leurs produits.