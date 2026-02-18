Pink Gellac centralise sa logistique pour poursuivre sa croissance européenne

Pink Gellac a transféré l’ensemble de ses opérations logistiques dans un nouveau centre de distribution situé à Bleskensgraaf, aux Pays-Bas. La marque de cosmétiques pour les ongles centralise ses activités afin de faciliter son expansion et son internationalisation.

Tout en un seul endroit

En raison de l’expansion internationale de Pink Gellac, qui approvisionne à la fois ses propres boutiques Colour et, depuis octobre, les magasins Douglas aux Pays-Bas et en Belgique, la complexité logistique a fortement augmenté ces dernières années, selon l’entreprise néerlandaise. Le spécialiste des ongles a donc opté pour un modèle de distribution centralisé : Pink Gellac a mis fin à ses propres activités d’emballage et d’assemblage à la fin de 2025 et centralise tous ses processus logistiques à partir d’un seul point de stockage.

Le changement devrait réduire les mouvements de transport et augmente la flexibilité. « Nous avons connu une forte croissance ces dernières années. Ce déménagement nous permet de poser de nouvelles bases évolutives pour notre logistique », explique Sander Groenendijk, directeur financier et des opérations de Pink Gellac. « Le nouveau centre de distribution nous offre exactement ce dont nous avons besoin pour réaliser nos ambitions internationales en tant que marque certifiée B Corp. »

Le nouveau centre est fortement automatisé et dispose d’une machine d’emballage qui utilise jusqu’à 30 % de carton en moins par envoi à un consommateur. Le site de Bleskensgraaf emploie également des personnes éloignées du marché du travail, qui effectuent également des tâches d’assemblage et de logistique pour Pink Gellac. Pink Gellac associe ainsi l’efficacité opérationnelle à sa stratégie RSE.