En Espagne, Just Eat va livrer également les articles de bricolage de Brico Depôt

Just Eat a ajouté la chaîne de bricolage Brico Depôt à sa plateforme en Espagne. Il s’agit d’une nouvelle étape dans la stratégie de diversification de la plateforme de livraison, qui livre déjà à domicile des repas, mais aussi des courses, des fleurs et des produits de santé.

Plus d’un millier de produits

À Madrid, La Corogne, Séville, Jerez et Pampelune, les consommateurs peuvent désormais se faire livrer à domicile plus d’un millier de références de Brico Dépôt par les coursiers de Just Eat Takeaway. L’offre va des outils et de la quincaillerie à l’éclairage, tout ce qui répond aux besoins urgents de la maison, sans que les clients aient à se déplacer.

« Grâce à la collaboration avec Just Eat, nous pouvons livrer des articles de bricolage à domicile avec la rapidité et la flexibilité que beaucoup de ménages exigent aujourd’hui : d’un outil dont ils ont besoin immédiatement au matériel qui leur manque pour terminer une rénovation », explique Sandra Zárate, directrice marketing et numérique chez Brico Depôt Espagne.

Just Eat renforce ainsi sa position de plateforme intégrée. Auparavant, le service de livraison avait déjà élargi son offre à des catégories telles que les supermarchés, la parapharmacie, les fleurs et les produits pour animaux de compagnie. L’ambition est de livrer à terme tous les produits dont l’utilisateur a besoin dans sa vie quotidienne.