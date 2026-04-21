Gamma nomme un directeur d’enseigne pour les Pays-Bas et la Belgique

Intergamma, la société derrière les chaînes de bricolage Gamma et Karwei, a nommé Wouter Lefevere au poste de directeur de Gamma aux Pays-Bas et en Belgique. Ces deux pays sont pour l’instant encore gérés séparément, mais le directeur belge, Dominique Motte, quitte ses fonctions.

Expérience dans le commerce de détail international

Lefevere était jusqu’à présent membre de la direction de la chaîne d’animaleries Tom&Co en Belgique. Auparavant, il était directeur commercial chez Aldi Pays-Bas et a notamment occupé des postes de direction chez Lidl et Spar International, indique Intergamma dans un communiqué de presse. À compter du 11 mai, il deviendra directeur de l’enseigne Gamma en Belgique et aux Pays-Bas.

Cette nomination fait suite à la décision stratégique de regrouper la direction de Gamma en Belgique et aux Pays-Bas. Selon Joost de Beijer, PDG d’Intergamma, cette intégration constitue une étape importante : « Wouter allie une expérience internationale dans le commerce de détail à une connaissance approfondie des deux marchés. En tant que Belge vivant aux Pays-Bas depuis neuf ans, il connaît aussi bien les différences que les similitudes. C’est essentiel pour renforcer davantage la marque dans les deux pays, tout en tenant compte des dynamiques locales. »

Dominique Motte, directeur de l’enseigne Gamma en Belgique, quittera Intergamma le 1er mai. Aux Pays-Bas, Lefevere prendra la relève de De Beijer, qui occupait cette fonction en plus de son rôle de PDG.