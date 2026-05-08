Les bornes Bpost sont désormais également disponibles pour les commerçants

Bpost propose un service « Click & Collect » dans ses Bbox, les bornes automatiques de la poste. Les commerçants peuvent ainsi mettre les commandes à la disposition de leurs clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans une Bbox de leur quartier. Le vendeur d’outils de construction Lecot utilise déjà ce service.

Même en dehors des heures d’ouverture

Bpost compte aujourd’hui 4 500 points de retrait en Belgique, dont des milliers de Bbox. À terme, Bpost souhaite installer un distributeur automatique à cinq minutes de chaque Belge. Pour les entrepreneurs, cela offre des possibilités intéressantes, comme le Click & Collect, estime désormais la poste. Les commerces peuvent ainsi préparer les commandes de leurs clients dans une Bbox à proximité.

Au cours des derniers mois, 10 chaînes de magasins et commerçants indépendants ont lancé des projets pilotes. Le plus important de ces projets pilotes a été mené chez Lecot, un magasin spécialisé dans la vente de biens et de services destinés aux professionnels du bâtiment. Des Bbox équipées de casiers pouvant être réservés par le personnel du magasin ont été installées dans 23 succursales Lecot.

Pieter Morisse, PDG de Lecot : « Si un client souhaite retirer sa commande en dehors des heures d’ouverture, celle-ci peut désormais être déposée dans un Bbox. Le client reçoit ensuite un code QR par e-mail, grâce auquel il peut aller récupérer sa commande 24h/24 et 7j/7. Le Bbox devient ainsi une extension de notre filiale. »