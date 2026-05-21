Intergamma gagne des parts de marché aux Pays-Bas, mais en perd en Belgique

Intergamma, la société derrière les magasins de bricolage Gamma et Karwei, a vu son chiffre d’affaires et ses bénéfices augmenter l’année dernière. La part de marché de ce détaillant de bricolage progresse aux Pays-Bas, mais est sous pression en Belgique.

Plus de visiteurs dans les magasins

Intergamma annonce pour 2025 une hausse de son chiffre d’affaires de 3 %, à un peu plus de 2 milliards d’euros. L’EBITDA a augmenté de 19 %, passant de 148 millions d’euros en 2024 à 176 millions l’année dernière. Aux Pays-Bas, le chiffre d’affaires a progressé de 4 %.

Le nombre total de personnes ayant visité un magasin de bricolage Gamma ou Karwei a augmenté de 1,7 million l’année dernière, pour atteindre 73 millions. Les clients continuent de se rendre dans les magasins physiques pour bénéficier des conseils personnalisés prodigués par des employés formés et des spécialistes, pour trouver l’inspiration et pour la disponibilité immédiate des produits, explique l’entreprise.

La part de marché combinée aux Pays-Bas pour les deux enseignes a augmenté de 0,4 % pour atteindre 20,3 %. En Belgique, où l’ensemble du marché du bricolage est sous pression depuis un certain temps déjà, la part de marché de Gamma a reculé de 0,2 %.

Le 26 mai, Intergamma publiera les principaux résultats en matière de développement durable dans son rapport sur le développement durable. « Le bricolage durable devient de plus en plus la norme. Les clients attendent de la transparence et des choix abordables et responsables. Nous continuons à nous y engager pleinement », déclare le PDG Joost de Beijer. Une étude d’Intergamma le confirme : plus de la moitié des 1 000 personnes interrogées attendent des magasins de bricolage qu’ils les soutiennent activement en matière de développement durable.