Hornbach résiste face à un marché de la consommation difficile

La chaîne de bricolage Hornbach a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires au cours du dernier exercice, malgré la prudence des consommateurs. Les bénéfices sont également restés stables malgré une pression constante sur les coûts.

Le commerce en ligne continue de croître

Le groupe allemand a vu son chiffre d’affaires augmenter de 3,8 % pour atteindre 6,4 milliards d’euros, tandis que le bénéfice d’exploitation ajusté est resté pratiquement stable à 264,7 millions d’euros. La hausse des coûts salariaux et opérationnels a toutefois pesé sur les marges. Au final, le bénéfice net a légèrement baissé, passant de 147,2 millions d’euros à 143,6 millions d’euros.