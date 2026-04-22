La guerre en Iran pèse également sur le marché du bricolage

La croissance des géants du commerce en ligne tels qu’Amazon et des plateformes asiatiques à bas prix modifie les rapports de force sur le marché européen du bricolage. Le rôle des détaillants évolue également : l’accent n’est plus mis sur la vente de produits, mais sur l’accompagnement des projets de bricolage.

Pression exercée par les discounteurs en ligne

Amazon est le plus grand vendeur en ligne de produits de bricolage en Europe, avec une part de marché de 15 % en 2024, soit plus de 9 milliards d’euros sur un total de 66 milliards d’euros de ventes en ligne en Europe. Des plateformes chinoises bon marché telles que Temu et AliExpress grignotent également des parts de marché aux détaillants traditionnels. Elles le font avec des produits phares de leur gamme : outils, éclairage, décoration et quincaillerie. Les marges sur cette gamme importante s’en trouvent ainsi sous pression.