Maxeda lève 50 millions d’euros et accueille un nouvel actionnaire principal

Le groupe de bricolage Maxeda a mené à bien une importante recapitalisation, levant ainsi 50 millions d’euros de capitaux frais. La structure de l’actionnariat évolue également : le créancier GoldenTree devient actionnaire majoritaire.

Entre les mains d’un créancier

Grâce à cette injection de capitaux de 50 millions d’euros, Maxeda renforce non seulement sa trésorerie, mais accroît également l’implication des acteurs financiers. L’investissement provient de fonds gérés par GoldenTree Asset Management, qui acquiert ainsi une participation majoritaire dans l’acteur du Benelux derrière Praxis et Brico.