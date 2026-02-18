Gamma ouvrira et rénovera sept magasins de bricolage en 2026

Gamma ouvre aujourd’hui son nouveau magasin à Oostkamp, qui remplace l’ancien magasin de Bruges. Il s’agit du premier d’une série de sept magasins de bricolage nouveaux ou rénovés qui ouvriront leurs portes cette année.

Oostkamp donne le coup d’envoi

Le nouveau magasin d’Oostkamp, exploité par le partenaire franchisé Bourrelier Group, est un déménagement du magasin de Bruges (Baron Ruzettelaan). Avec une surface commerciale de 2 400 m², le nouveau site est presque deux fois plus grand que l’ancien. Gamma y déploie également son nouveau concept Generations Plus, avec des espaces de bricolage plus clairs, des conseils supplémentaires et une expérience omnicanale renforcée.