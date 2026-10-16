La maison mère de Brico et Praxis dans le rouge avant son sauvetage financier

Maxeda DIY Group, la société mère de Brico, BricoPlanit et Praxis, a clôturé son dernier exercice financier sur une perte. Ces résultats décevants ont annoncé un refinancement en profondeur, grâce auquel le groupe de bricolage entend assurer son avenir financier.

Report de la dette

Maxeda a clôturé l’exercice, qui s’est étendu de février 2025 à janvier 2026, dans le rouge. Un an plus tôt, le groupe avait encore enregistré un chiffre d’affaires net de 1,457 milliard d’euros et un résultat brut d’exploitation (EBITDA) de 92 millions d’euros.