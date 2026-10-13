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Écrit par Pauline Neerman
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Un repreneur en vue pour quatre magasins Gamma en Wallonie, mais pas pour le personnel

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Bricolage/Jardin13 octobre, 2026

Quatre des six magasins Gamma menacés en Wallonie auraient trouvé un repreneur. Pour les 74 salariés, cet accord potentiel n’offre toutefois aucune certitude pour l’instant : le repreneur potentiel ne reprendrait pas le personnel.

Six magasins menacés

C’est ce qu’ont appris les salariés lundi lors d’un comité d’entreprise extraordinaire, rapportent RTL Info et L’Echo. La direction n’a toutefois pas encore divulgué beaucoup de détails. Il semblerait toutefois qu’un repreneur soit en vue pour quatre des six magasins exploités par le groupe Bourrelier en Wallonie. Pour l’instant, on ignore encore de quels magasins il s’agit et qui est le repreneur potentiel.

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