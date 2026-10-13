Kingfisher recrute son nouveau PDG chez OBI

Kingfisher a trouvé un successeur à Thierry Garnier, qui part chez Ahold Delhaize. Le groupe, propriétaire de B&Q et Screwfix au Royaume-Uni ainsi que de Castorama et Brico Dépôt en France, recrute Sebastian Gundel, PDG d’OBI, au poste de nouveau PDG.

Un dirigeant expérimenté

Kingfisher nomme l’Allemand Sebastian Gundel au poste de directeur général à compter du 1er février 2027 ; ce même jour, il rejoindra également le conseil d’administration. Thierry Garnier restera en fonction jusqu’au 31 décembre, date à laquelle il quittera ses fonctions de PDG et d’administrateur. Le directeur financier, Bhavesh Mistry, assurera l’intérim à la tête de l’entreprise en janvier.

Le nouveau dirigeant apporte plus de vingt ans d’expérience à des postes de direction dans le secteur du bricolage. Chez le détaillant européen OBI, il a piloté, en tant que PDG, la transition d’une organisation de vente au détail classique vers un modèle omnicanal axé sur le client. Auparavant, il y occupait le poste de directeur de la clientèle et du numérique. OBI a lancé la recherche d’un successeur.