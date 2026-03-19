Les places de marché donnent le ton sur le marché européen du bricolage

La part du commerce électronique dans les secteurs du bricolage, de la maison et du jardin en Europe continue de croître, avec Amazon comme acteur dominant, tandis que les plateformes chinoises gagnent également une part de marché considérable.

Part de marché en hausse

En 2019, le commerce électronique représentait encore 8,9 % du volume total des transactions dans le secteur du bricolage, une part qui était déjà passée à 13,7 % en 2022. En 2025, le marché européen du bricolage en ligne est estimé à 66 milliards d’euros (17 % de part de marché en ligne) ; cette année, le chiffre d’affaires devrait atteindre 78 milliards d’euros, soit une hausse de 19 %. En 2026, environ un cinquième du chiffre d’affaires total de 409 milliards d’euros sera généré par les ventes en ligne.