Maxeda conclut un accord avec ses créanciers

Maxeda DIY Group, la société mère de Praxis, Brico et BricoPlanit, a conclu un accord avec ses créanciers : ceux-ci renoncent à une partie de leurs créances en échange d’une participation minoritaire, tandis que l’actionnaire Goldentree apporte de nouveaux capitaux.

Réduction de la dette

Maxeda a conclu un accord avec ses principaux partenaires financiers afin de réduire considérablement son endettement. Au total, la dette sera réduite de 139 millions d’euros, la durée des prêts existants sera prolongée et les créanciers détiendront 41 % des actions. Le fonds d’investissement GoldenTree injectera également 50 millions d’euros de nouveaux capitaux dans Maxeda.