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Écrit par Pauline Neerman
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Mr.Bricolage perd du chiffre d’affaires pour la quatrième année consécutive

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Bricolage/Jardin19 mars, 2026

Mr.Bricolage a connu une nouvelle année de recul. La chaîne française de bricolage continue néanmoins d’investir, dans l’espoir de conserver ainsi des parts de marché dans un secteur en déclin.

Croissance hors de France

En 2025, le chiffre d’affaires a baissé de 3,3 % pour s’établir à 2,1 milliards d’euros, ce qui signifie que le groupe perd du terrain pour la quatrième année consécutive sur un marché en déclin structurel. En 2022, Mr.Bricolage réalisait encore un chiffre d’affaires de 2,35 milliards d’euros. Le marché intérieur reste le maillon faible. En France, le chiffre d’affaires a reculé de 4,1 % pour s’établir à 1,75 milliard d’euros.

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