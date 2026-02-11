Ceconomy, société mère de MediaMarkt, en pleine forme pour le rachat chinois

Ceconomy, la société mère des chaînes d’électronique MediaMarkt et Saturn, a bien démarré l’exercice : le groupe est plus numérique que jamais, ce qui se traduit par une augmentation de son chiffre d’affaires.

Grâce à l’omnicanal

Le groupe allemand d’électronique, qui passera bientôt sous le contrôle du chinois JD.com, affiche une hausse de 3,4 % de son chiffre d’affaires, qui atteint 7,6 milliards d’euros au premier trimestre. Il s’agit déjà du douzième trimestre consécutif de croissance rentable, selon le PDG Kai-Ulrich Deissner, grâce à la stratégie « Experience Electronics ».