Fnac Darty maintient le cap ; bientôt un nouveau capitaine ?

Fnac Darty a fait preuve de résilience en 2025. Selon son PDG Enrique Martinez, le groupe français s’est distingué par sa cohérence stratégique. Cependant, le détaillant pourrait changer de propriétaire avant l’été.

2,4 millions d’abonnés

Fnac Darty a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de 10,33 milliards d’euros, soit une modeste augmentation de 0,7 % par rapport à 2024. Le PDG Enrique Martinez reste néanmoins optimiste quant au nouveau plan stratégique Beyond everyday, qui vient d’entamer sa première année. « L’année écoulée a renforcé notre modèle et confirmé la pertinence de notre orientation, malgré un contexte de consommation difficile en France.»