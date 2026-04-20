La relève assurée chez Lab9, en pleine croissance

Lab9, Apple Premium Partner, a enregistré l’année dernière une belle croissance de son chiffre d’affaires, alors que le nombre de magasins est resté inchangé. Entre-temps, la nouvelle génération se prépare à prendre les rênes de cette entreprise familiale.

Croissance organique

En 2025, le groupe Lab9 a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 3,8 %, pour atteindre 163 millions d’euros. L’EBITDA a augmenté de 4,3 %, passant de 6,1 millions à 6,4 millions d’euros. Le groupe doit principalement cette croissance à la division Lab9 Stores, qui a enregistré une hausse de 7 % de son chiffre d’affaires, à 116 millions d’euros, grâce notamment à une augmentation de 3,8 % de la fréquentation dans les 31 magasins : 1,7 million de personnes ont visité un magasin Lab9 en 2025, contre 1,6 million en 2024.