Le PDG de Ceconomy démissionne après seulement neuf mois

(mis à jour) Ceconomy (MediaMarkt et Saturn) doit chercher un nouveau PDG. Kai-Ulrich Deissner a annoncé qu’il quittait ses fonctions, quelques mois après sa nomination définitive. Y a-t-il des remous au sein du groupe, qui est en pleine négociation de rachat avec le géant chinois de la technologie JD.com?

Départ surprenant

Deissner, qui occupait le poste de directeur financier chez Ceconomy depuis février 2023, a temporairement pris la fonction de PDG en mai 2025 après le départ de Karsten Wildberger. Ce dernier a quitté le conseil d’administration pour rejoindre la scène politique en tant que ministre du nouveau gouvernement allemand. En septembre 2025, Deissner a été officiellement confirmé au poste de PDG, mais le dirigeant annonce aujourd’hui son départ dans le courant de l’année. Ce départ serait motivé par « des raisons personnelles ».