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Écrit par Pauline Neerman
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MediaMarkt met l’accent sur la fidélisation dans sa nouvelle campagne

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Electro24 mars, 2026

MediaMarkt lance une nouvelle campagne, entièrement axée cette fois-ci sur la fidélité. L’accent est mis sur l’accumulation de points en tant que membre myMediaMarkt.

Le programme de fidélité à l’honneur

Le spot TV joue sur le sentiment du consommateur avisé, où les membres découvrent tout ce qu’il est possible de faire avec myMediaMarkt. Les consommateurs sont invités à devenir membres afin de profiter d’offres exclusives, d’événements réservés et de réductions supplémentaires en cumulant des points.

La campagne est diffusée à la télévision et en ligne en Belgique et aux Pays-Bas.

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