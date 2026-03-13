Remko Rijnders devient CEO de Ceconomy, propriétaire de MediaMarkt

Ce qui était attendu est désormais confirmé : Ceconomy, propriétaire des chaînes d’électroménager MediaMarkt et Saturn, nomme le Néerlandais Remko Rijnders au poste de CEO à compter du 1er juillet. Parallèlement, le détaillant nomme l’Allemand Jan Niclas Brandt au poste de directeur de la clientèle.

« Mettre encore plus l’accent sur le client »

Rijnders succède à Kai-Ulrich Deissner, qui quitte l’entreprise pour des raisons personnelles. Il travaille depuis 17 ans chez MediaMarktSaturn, où il a occupé divers postes de direction, notamment celui de directeur des opérations du groupe MediaMarktSaturn Retail et des fonctions de direction au Benelux, en Espagne, en Pologne et en Turquie.

Parallèlement, Ceconomy élargit son conseil d’administration à partir du 1er avril avec la fonction de Chief Customer Officer (CCO). Ce poste sera occupé par Jan Niclas Brandt, qui dirige actuellement les organisations autrichienne et suisse. Auparavant, il était CEO pour l’Autriche et la Suisse, Chief Commercial Officer de MediaMarkt Autriche et VP Corporate Strategy.

« Cette mesure souligne notre ambition de placer encore davantage nos clients au centre de toutes nos activités », déclare l’entreprise. La succession de Remko Rijnders au poste de CFO sera décidée séparément par le conseil de surveillance. Ce changement de direction intervient à un moment important pour le groupe : l’acquisition par le géant chinois JD.com devrait être définitivement finalisée avant l’été.