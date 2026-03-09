5555 magasins pour Aldi Nord

Aldi a ouvert la semaine dernière son 500e magasin en Espagne, qui est également le 5555e magasin de la société mère Aldi Nord. L’année dernière, le discounter a ouvert 100 magasins supplémentaires en Europe et en a rénové plus de 200.

Une croissance de 50 % en cinq ans

Le 4 mars, Aldi a franchi le cap des 500 magasins à Mijas (Málaga) en Espagne. Le détaillant est présent dans le pays depuis 2002 et y a connu une croissance de plus de 50 % au cours des cinq dernières années. Selon ses propres déclarations, la chaîne est également celle qui connaît la plus forte croissance en termes de nombre de clients dans le pays. La surface commerciale totale en Espagne s’élève désormais à plus de 550 000 m², soit 54 % de plus qu’en 2020. La chaîne emploie plus de 8 000 personnes et dessert 8 millions de clients.

Le discounter poursuit sur sa lancée : cette année, le détaillant a déjà ouvert trois magasins supplémentaires en Espagne, et une quarantaine d’autres suivront dans le courant de l’année. Le nouveau supermarché en Espagne représente également une étape importante pour le groupe Aldi Nord. L’ouverture à Mijas est en effet le 5555e magasin de l’ensemble du groupe, présent dans huit pays européens (Belgique, France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne et Portugal, outre l’Espagne).

L’année dernière, une centaine de magasins Aldi supplémentaires ont vu le jour en Europe, selon Aldi Real Estate Belgium sur LinkedIn. De plus, le détaillant a modernisé plus de 200 magasins.