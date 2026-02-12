AB InBev mise sur une année sportive alors que la consommation de bière recule

AB InBev défie le recul mondial de la consommation de bière grâce à des marges plus élevées et à des investissements marketing. Le plus grand brasseur mondial a vendu 2,3 % de bière en moins l’année dernière, mais a néanmoins dépassé les attentes.

Moins de bière, plus de bénéfices

Sur l’ensemble de l’année 2025, AB InBev a vendu 561 millions d’hectolitres de bière et d’autres boissons, soit une baisse de 2,3 % par rapport à 2024. Les analystes tablaient en moyenne sur une contraction de 2,6 %. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 59,3 milliards de dollars américains (54,6 milliards d’euros). L’EBITDA a légèrement augmenté pour atteindre 21,2 milliards de dollars américains (environ 19,5 milliards d’euros).