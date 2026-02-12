Belgique - FR
Écrit par Pauline Neerman
AB InBev mise sur une année sportive alors que la consommation de bière recule

Food12 février, 2026
AB InBev défie le recul mondial de la consommation de bière grâce à des marges plus élevées et à des investissements marketing. Le plus grand brasseur mondial a vendu 2,3 % de bière en moins l’année dernière, mais a néanmoins dépassé les attentes.

Moins de bière, plus de bénéfices

Sur l’ensemble de l’année 2025, AB InBev a vendu 561 millions d’hectolitres de bière et d’autres boissons, soit une baisse de 2,3 % par rapport à 2024. Les analystes tablaient en moyenne sur une contraction de 2,6 %. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 59,3 milliards de dollars américains (54,6 milliards d’euros). L’EBITDA a légèrement augmenté pour atteindre 21,2 milliards de dollars américains (environ 19,5 milliards d’euros).

