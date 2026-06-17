AB InBev nomme Dirk Van de Put, PDG de Mondelez, au poste de président

AB InBev nomme Dirk Van de Put au poste de nouveau président du conseil d’administration. Le dirigeant belge de Mondelez International, qui siège au conseil d’administration depuis 2023, prend la relève de l’Américain Martin J. Barrington.

« Écrire le prochain chapitre »

Van de Put est surtout connu en tant que président-directeur général de Mondelez : depuis 2017, il dirige le groupe agroalimentaire américain à l’origine de marques telles que Côte d’Or, Milka et Lu. Mais Van de Put siège également depuis trois ans en tant qu’administrateur indépendant au conseil d’administration d’AB InBev. Dans un communiqué de presse, il se dit convaincu de la stratégie et du plan à long terme du brasseur.

Le PDG d’AB InBev, Michel Doukeris, qualifie cette nomination d’étape importante pour la poursuite du développement du géant de la bière. Selon lui, Van de Put apporte une expertise considérable et un parcours de direction impressionnant, qui seront d’une grande valeur pour le déploiement des futurs plans de croissance d’AB InBev. Aux côtés de l’équipe de direction dirigée par Doukeris, Van de Put entend d’ores et déjà « écrire le prochain chapitre de l’histoire brassicole d’AB InBev ».

Le nouveau président peut se prévaloir d’une carrière internationale de plus de trente ans. Avant de rejoindre Mondelez, il était PDG de McCain Foods. Auparavant, il a occupé des postes de direction chez Mars, Coca-Cola, Danone et Novartis, entre autres. Grâce à son expérience tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents, il apporte, selon AB InBev, une perspective résolument mondiale.