AB InBev recherche un successeur pour son président sortant

Chez AB InBev, Martin J. Barrington, président du conseil d’administration depuis 2019, quitte ses fonctions après neuf ans. Alors que le secteur de la bière est sous pression, un vent de renouveau pourrait s’avérer salutaire.

Pas tout de suite

Barrington, ancien PDG du fabricant de tabac Altria, a rejoint le conseil d’administration d’AB InBev en 2015 et en est devenu président quatre ans plus tard. À la demande du conseil, il a prolongé son mandat à deux reprises, malgré la limite d’âge interne fixée à 70 ans. L’Américain de 72 ans doit néanmoins désormais se plier aux règles.