Ahold Delhaize confie ses activités américaines à une dirigeante d’Amazon

Ahold Delhaize propose la candidature de Claire Peters au poste de nouvelle PDG pour les États-Unis. Ces dernières années, Peters a occupé le poste de vice-présidente « Worldwide Fresh » chez Amazon, où elle était responsable des activités liées aux produits frais, tant en Amérique du Nord qu’à l’international.

Une expérience acquise sur plusieurs continents

La Britannique prendra ses fonctions le 8 septembre en tant que PDG d’Ahold Delhaize USA, le plus grand marché du groupe de supermarchés. Selon Ahold Delhaize, Peters apporte avec elle trois décennies d’expérience dans la grande distribution alimentaire, le commerce de gros et le commerce électronique. Elle a dirigé de grandes structures opérationnelles sur différents continents et s’est forgé une réputation en matière de transformation numérique et d’orientation client.