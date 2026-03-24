Ahold Delhaize doit rechercher un nouveau CEO aux États-Unis

JJ Fleeman quittera ses fonctions de CEO d’Ahold Delhaize USA à la fin du mois de juin 2026 afin de saisir une nouvelle opportunité professionnelle. Il a travaillé au sein du groupe de distribution pendant 36 ans.

Il a posé les bases du modèle omnicanal

Au cours de sa carrière, M. Fleeman a occupé divers postes de direction dans les domaines de la stratégie, des affaires commerciales, du numérique, du marketing et du merchandising au sein des entreprises d’Ahold Delhaize, notamment Food Lion, la plus grande enseigne aux États-Unis. En tant que dirigeant de Peapod Digital Labs, il a joué un rôle crucial dans la mise en place des fondements du modèle omnicanal de l’entreprise. En 2023, il a été nommé PDG d’Ahold Delhaize USA et membre du Conseil d’administration d’Ahold Delhaize. Mais voilà qu’il rejoint de manière inattendue la chaîne de magasins discount Dollar General.

« Je suis reconnaissant pour la solide base omnicanale que JJ a contribué à mettre en place, et j’ai pleinement confiance en notre équipe de direction américaine pour poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie « Growing Together », a déclaré Frans Muller, président et PDG d’Ahold Delhaize. L’entreprise recherche désormais un successeur.