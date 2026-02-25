Ahold Delhaize en chiffres : les infos clés tirés du rapport annuel

Le PDG, Frans Muller, a obtenu une augmentation de 4 % l’année dernière, mais n’a pas bénéficié de la plus forte hausse salariale cette fois-ci. C’est ce qui ressort du nouveau rapport annuel 2025 d’Ahold Delhaize, qui contient également d’autres chiffres remarquables.

Le numéro un

Pour la première fois, le commerce électronique a été rentable sur une base entièrement allouée, ce qui constitue une étape importante. Les ventes en ligne ont augmenté de 13,3 % pour atteindre 10,3 milliards d’euros. Ahold Delhaize a servi 77 millions de clients par semaine dans le monde entier, tant en ligne que dans ses magasins physiques, et a vu son chiffre d’affaires total passer à 92,4 milliards d’euros, soit une augmentation de 5,9 % sur une base comparable.