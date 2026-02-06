Ahold Delhaize lance une procédure d’arbitrage contre les restrictions de prix serbes

Ahold Delhaize subit d’importantes pertes suite à l’intervention de l’État serbe, qui limite notamment les marges. Le détaillant, contraint de fermer des magasins et de supprimer des emplois, se tourne vers la Banque mondiale.

« Pertes considérables »

Depuis fin août, le gouvernement serbe limite les marges bénéficiaires sur 3 000 produits à 20 %. De plus, les fournisseurs obtiennent un droit de veto sur la suppression de produits et la réduction des commandes. Officiellement, cette mesure vise à protéger les consommateurs contre les hausses de prix, mais elle touche principalement les chaînes étrangères, qui ne peuvent pratiquement plus réaliser de bénéfices.

« Notre entreprise a réalisé une marge bénéficiaire nette de 4,4 % en 2024, et seulement quatre mois d’application de la réglementation en 2025 ont entraîné des pertes considérables. Pour pouvoir continuer à fonctionner, l’entreprise a dû prendre la décision difficile de fermer 25 magasins et de suspendre les investissements prévus pour 2026, ce qui a entraîné la perte de centaines d’emplois en Serbie », a déclaré Ahold Delhaize vendredi dans un communiqué de presse.

Aucune solution trouvée

C’est pourquoi le détaillant s’adresse désormais au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), une division de la Banque mondiale. « Nous n’avons pas pris cette décision d’arbitrage à la légère », déclare l’entreprise. « Cette décision fait suite à des mois d’efforts intensifs pour engager un dialogue constructif avec les autorités serbes afin de trouver des solutions équilibrées qui soient dans l’intérêt des consommateurs, de l’économie et du climat d’investissement à long terme en Serbie. Malgré ces efforts, aucune solution n’a été trouvée. »

Avec la procédure d’arbitrage, Ahold Delhaize souhaite garantir le respect des obligations internationales et le maintien d’un climat d’investissement prévisible, transparent et équitable. Delhaize Serbie, la marque locale d’Ahold Delhaize, est présente dans le pays depuis 25 ans et y a développé un réseau de 547 magasins et emploie plus de 11 000 personnes. Cela en fait l’un des plus grands employeurs privés de Serbie. Au cours des dix dernières années, l’entreprise affirme avoir investi 536 millions d’euros en Serbie.