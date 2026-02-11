Ahold Delhaize maintient ses marges

Après un bon quatrième trimestre, Ahold Delhaize a clôturé l’exercice 2025 avec une augmentation de 3,4 % de son chiffre d’affaires et une marge bénéficiaire de 4 %. Ce résultat a été obtenu malgré des conditions difficiles en Serbie et la disparition du chiffre d’affaires lié au tabac en Belgique.

Albert Heijn et Bol stimulent le chiffre d’affaires en ligne

Ahold Delhaize a annoncé mercredi matin des résultats meilleurs que prévu pour le quatrième trimestre, avec une augmentation certes modeste de 0,9 % du chiffre d’affaires, qui s’établit à 23,5 milliards d’euros (une croissance qui serait de 6,1 % à taux de change constants), un résultat opérationnel de 899 millions d’euros, un bénéfice net de 577 millions et une marge opérationnelle sous-jacente de 4,2 %, supérieure à l’objectif de 4 %, grâce à une marge élevée de 4,7 % aux États-Unis, contre 4,1 % en Europe.