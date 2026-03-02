Ahold Delhaize nomme un nouveau directeur en Indonésie

Ahold Delhaize nomme Stéphane Deutsch au poste de Brand President de Super Indo, la chaîne de supermarchés du groupe de distribution en Indonésie, à compter du 22 juin. Il succède à Boudewijn van Nieuwenhuijzen, qui poursuit sa carrière en dehors de l’entreprise.

Connaissance du marché local

Le nouveau directeur général est actuellement directeur financier chez TotalEnergies Marketing Egypt et a précédemment occupé des postes de direction en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, notamment celui de PDG de SPAR International aux Émirats arabes unis, de président-directeur général de PT Hero Supermarket Tbk en Indonésie et de PDG de Carrefour Malaisie & Singapour. Il a débuté sa carrière chez Carrefour, où il a occupé divers postes de direction pendant 23 ans.

Sa connaissance approfondie du paysage de la distribution en Indonésie et son engagement en faveur d’un leadership axé sur les personnes font de M. Deutsch la personne idéale pour mener Super Indo vers la prochaine étape, déclare Claude Sarrailh, PDG d’Ahold Delhaize Europe & Indonesia.