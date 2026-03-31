Albert Heijn sous le feu des critiques pour ses promotions publicitaires malsaines

Aux Pays-Bas, Albert Heijn, leader du marché, propose en moyenne mille offres hebdomadaires de type « 1 + 1 gratuit » ou « le deuxième à moitié prix » ; selon l’association de consommateurs Consumentenbond, c’est lui le principal instigateur de ces promotions qui encouragent les hausses de prix, des choix alimentaires moins sains et le gaspillage.

Gaspillage et surconsommation

L’association néerlandaise de consommateurs a analysé pendant huit semaines les offres des chaînes de supermarchés Albert Heijn, Dekamarkt, Dirk, Hoogvliet, Jumbo, Poiesz, Plus et Vomar. 57 % des 44 000 offres au total se sont avérées être des offres groupées, dans lesquelles les consommateurs doivent acheter plus d’un article d’un produit pour bénéficier d’une réduction. Albert Heijn affichait de loin le plus grand nombre de remises par volume, avec une moyenne de plus de 1 000 par semaine. Jumbo, Plus et Poiesz suivaient loin derrière, avec en moyenne plus de 500 offres groupées par semaine. Dekamarkt, Hoogvliet et Vomar le font à plus petite échelle, tandis qu’Aldi, Dirk et Lidl ne le font pas.

Les offres groupées semblent attrayantes, mais elles entraînent souvent une hausse des prix, selon l’association de consommateurs. Le prix normal est souvent inutilement élevé pour compenser les offres. C’est injuste pour les ménages d’une seule personne et les consommateurs disposant d’un petit budget ou de peu d’espace de stockage. De plus, les remises sur les achats en gros incitent les consommateurs à acheter plus que ce dont ils ont besoin. Des études montrent que ce type d’offres pousse les consommateurs à acheter jusqu’à 27 % de plus que ce qu’ils avaient prévu. Cela entraîne du gaspillage et de la surconsommation.

Assumer sa responsabilité sociale

« Nous estimons qu’en tant que leader du marché, Albert Heijn doit assumer sa responsabilité sociale », déclare Sandra Molenaar, directrice de l’association de consommateurs Consumentenbond. « La chaîne promet de rendre une alimentation de meilleure qualité accessible à tous. Mais entre-temps, elle propose en moyenne plus de 1 000 incitations par semaine pour inciter les clients à faire des achats en gros. Et souvent, il s’agit en plus de produits malsains. Réduisez les offres groupées et commencez par les offres malsaines. C’est mieux pour les consommateurs et cela correspond à la mission d’Albert Heijn. »

Le monde politique s’en inquiète également : le sujet des offres promotionnelles en gros sera à l’ordre du jour de la Chambre des représentants le 15 avril 2026.