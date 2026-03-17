Albert Heijn teste une offre plus saine aux caisses

Albert Heijn souhaite faciliter l’adoption d’une alimentation plus saine. Les options saines seront mieux mises en avant dans l’application et dans les magasins, notamment près des caisses. Le distributeur lance également des en-cas plus sains.

Encourager des choix plus sains

Trente magasins Albert Heijn aux Pays-Bas testent actuellement un réaménagement de la zone des caisses. Dans une première variante, on trouve exclusivement des produits sains tels que de l’eau, des fruits, des légumes à grignoter et des noix non grillées. Une deuxième variante propose des produits ayant un Nutri-Score A ou B. Une troisième se concentre sur les produits non alimentaires. Après l’évaluation du projet pilote, le distributeur décidera de la forme que prendra l’espace des caisses afin d’encourager des choix plus sains dans tous les magasins.