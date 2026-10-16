Aldi met la pression pour l’ouverture le dimanche

Lors d’une réunion avec les syndicats, Aldi a confirmé vendredi son intention d’ouvrir dès que possible tous ses magasins en Belgique le dimanche matin. Mais un accord à ce sujet semble encore loin d’être trouvé.

Sous pression

Aldi souhaiterait ouvrir tous ses magasins le dimanche de 8 h 30 à 13 heures. Les salariés pourraient travailler le dimanche sur la base du volontariat, en échange d’une prime financière ou d’heures de congé supplémentaires. Les magasins resteront fermés les jours fériés légaux. C’est ce qu’ont indiqué les syndicats à l’agence de presse Belga à l’issue d’une réunion avec le distributeur vendredi.

Le discounter subit la pression exercée par la généralisation des ouvertures dominicales chez ses concurrents tels que Delhaize, Albert Heijn, Carrefour, Intermarché et Jumbo. Au cours des huit premiers mois de cette année, le chiffre d’affaires en Belgique a baissé de 1,2 %, tandis que la part de marché a reculé de 0,4 point de pourcentage au cours des sept premiers mois.

« Il est vrai que nous avons eu des discussions aujourd’hui avec nos partenaires sociaux. Aldi a fourni davantage d’explications sur les ouvertures dominicales. Nous sommes heureux que ces discussions se soient déroulées de manière constructive », déclare le porte-parole Jason Sevestre. Mais selon Koen Vanschoubroeck, du syndicat ACV Puls, le fossé entre les partenaires sociaux sur la question des ouvertures dominicales est « encore très profond ». Il n’était pas encore question vendredi de véritables négociations. Une prochaine réunion est prévue le 28 octobre.