Incident informatique : Albert Heijn reprend ses livraisons, situation inchangée chez Delhaize

Les centres de distribution d’Albert Heijn ayant repris leurs activités dans le courant de la journée de mercredi, le distributeur a repris ses livraisons habituelles, tant pour les produits de longue conservation que pour les produits frais. Chez Delhaize, le système alternatif reste en vigueur.

« Rétablissement complet du service »

« Les livraisons habituelles de produits de longue conservation et de produits frais vers nos magasins ont été entièrement reprises dans tout le pays », a annoncé Albert Heijn jeudi dans un communiqué. Les centres de distribution ont redémarré hier. « Grâce à cela, les rayons de nos magasins à travers tout le pays se remplissent progressivement et les clients retrouvent le choix auquel ils sont habitués chez nous. La disponibilité des produits peut encore varier d’un magasin à l’autre, mais elle reviendra progressivement à la normale au cours de la journée. Maintenant que les livraisons régulières aux magasins ont repris, nous nous concentrons sur le rétablissement minutieux et sûr de l’ensemble de nos services. »

L’application et le site web du distributeur sont toutefois toujours hors ligne. Des concurrents tels que Jumbo, Picnic et Crisp enregistrent ainsi un afflux de nouveaux clients. Les sites web des chaînes américaines du groupe sont également toujours hors service. En Belgique, le site web, la boutique en ligne et l’application de Delhaize ont toujours continué à fonctionner, mais le système de commande pour les magasins n’est pas encore rétabli. C’est pourquoi les supermarchés sont approvisionnés selon un système alternatif, basé sur les commandes antérieures. Cette situation n’avait pas encore changé jeudi, a confirmé le porte-parole Roel Dekelver à RetailDetail.