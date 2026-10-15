Bio-Planet fête ses 25 ans et s’implante dans les centres-villes

Ce qui a commencé comme un modeste concept de niche à Courtrai fête cette année son 25e anniversaire avec 40 magasins. Bio-Planet conserve également une ambition claire : devenir le leader du marché de l’alimentation et des soins sains et naturels.

D’un marché de niche au grand public

Lorsque Bio-Planet a ouvert ses portes en 2001, l’alimentation biologique n’était encore qu’un phénomène marginal. La crise de la dioxine et d’autres scandales alimentaires avaient toutefois secoué les consommateurs. « Autrefois, le bio était une fin en soi, aujourd’hui c’est un moyen », explique Jan Van Holsbeke, directeur de la division Bio-Planet. « Nous voulons aider nos clients à faire des choix conscients pour eux-mêmes et pour leur environnement – sans perdre de vue nos principes biologiques. »