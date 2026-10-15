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Écrit par Pauline Neerman
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Sligro constate une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires en Belgique et craint une nouvelle dépréciation

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Food15 octobre, 2026
Sligro Middelkerke

Le grossiste en restauration Sligro continue de rencontrer des difficultés sur le marché belge. Son chiffre d’affaires a reculé de 2,2 % au troisième trimestre, alors que l’entreprise compte justement sur la croissance pour améliorer sa rentabilité. Sligro s’attend désormais à devoir à nouveau amortir une partie de son goodwill belge d’ici la fin de l’année.

Stagnation aux Pays-Bas

Au troisième trimestre 2026, Sligro Food Group a réalisé un chiffre d’affaires de 92 millions d’euros en Belgique, contre 94 millions d’euros un an plus tôt. La filiale belge affiche ainsi une nouvelle fois des résultats inférieurs à ceux de la filiale néerlandaise, où le chiffre d’affaires a reculé de 0,6 % pour s’établir à 568 millions d’euros. Au niveau du groupe, le chiffre d’affaires trimestriel a baissé de 0,8 % pour s’établir à 660 millions d’euros.

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