Sligro constate une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires en Belgique et craint une nouvelle dépréciation

Le grossiste en restauration Sligro continue de rencontrer des difficultés sur le marché belge. Son chiffre d’affaires a reculé de 2,2 % au troisième trimestre, alors que l’entreprise compte justement sur la croissance pour améliorer sa rentabilité. Sligro s’attend désormais à devoir à nouveau amortir une partie de son goodwill belge d’ici la fin de l’année.

Stagnation aux Pays-Bas

Au troisième trimestre 2026, Sligro Food Group a réalisé un chiffre d’affaires de 92 millions d’euros en Belgique, contre 94 millions d’euros un an plus tôt. La filiale belge affiche ainsi une nouvelle fois des résultats inférieurs à ceux de la filiale néerlandaise, où le chiffre d’affaires a reculé de 0,6 % pour s’établir à 568 millions d’euros. Au niveau du groupe, le chiffre d’affaires trimestriel a baissé de 0,8 % pour s’établir à 660 millions d’euros.