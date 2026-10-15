Leonidas triple sa capacité de production grâce à une nouvelle usine de 100 millions d’euros

Le fabricant de pralines Leonidas inaugure aujourd’hui sa nouvelle usine à Nivelles, un investissement de près de 100 millions d’euros qui triple la capacité de production. Le déménagement s’est toutefois avéré plus difficile et plus coûteux que prévu. Pour l’instant, l’entreprise ne fonctionne qu’à 80 % de sa productivité antérieure.

18 000 tonnes de pralines

Avec l’ouverture de la nouvelle usine à Nivelles, Leonidas fait définitivement ses adieux à Anderlecht, où le fabricant belge de pralines était implanté depuis plus de quarante ans. Le complexe de 30 000 mètres carrés, situé sur un terrain de cinq hectares, est trois fois plus grand que l’ancien site. Grâce à cinq lignes de production supplémentaires, Leonidas pourra à terme tripler sa production annuelle, passant de 6 000 à 18 000 tonnes de pralines.