Le plus ancien hypermarché d’Europe fête ses 65 ans

L’hypermarché Carrefour d’Auderghem a fêté la semaine dernière son 65e anniversaire. À l’époque, il s’agissait non seulement du plus ancien hypermarché de Belgique, mais aussi de tout le continent européen.

Un grand changement se profile

À l’endroit où se trouve aujourd’hui l’hypermarché Carrefour d’Auderghem, un magasin gigantesque pour l’époque, d’une superficie de 10 000 m², a ouvert ses portes en 1961 sous le nom de « Super Bazar ». Il est devenu par la suite Maxi GB. À l’époque, c’était le plus grand magasin d’Europe en termes de surface au sol. Les dirigeants de l’ancien groupe Grand Bazar s’étaient inspirés des États-Unis. Le premier hypermarché du groupe français Carrefour n’a ouvert ses portes que deux ans plus tard, le 15 juin 1963, à Sainte-Geneviève-des-Bois, près de Paris, sur une surface de « seulement » 2 500 m².

Après le rachat du groupe GIB par Carrefour en 2000, l’hypermarché a été réaménagé en 2001 selon le concept d’un hypermarché Carrefour. La semaine dernière, le magasin a fêté son anniversaire en proposant notamment un petit-déjeuner gratuit chaque jour, une exposition photographique unique sur l’évolution du site et des promotions via Scanmania. De grands changements s’annoncent pour le site : le propriétaire, Redevco, souhaite démolir les bâtiments existants pour faire place à un nouveau projet résidentiel et commercial. L’hypermarché y trouvera toutefois à nouveau sa place.