[Filet Pur] Piratage à tous les étages

Mieux être prudent avec les clins d’œil de nos jours, surtout quand on cherche à faire du beurre de cacahuètes alors que son rival est dans la panade. Filet Pur se demande pourquoi le leader du marché est si souvent à la limite.

Mauvais bouton

Quelle galère ! Mais on récolte ce que l’on sème. On se présente fièrement comme « une entreprise technologique qui vend de l’alimentation », et voilà que tout vous explose à la figure. Les grosses têtes de Zaandam n’ont toujours pas compris ce qui leur était arrivé. Personne, d’ailleurs. Car on ignore toujours la cause de la grande panne qui a frappé Ahold Delhaize. Un piratage ? D’origine russe ? Ou quelqu’un a-t-il simplement appuyé sur le mauvais bouton ? Le retailer se tait dans toutes les langues et n’a toujours pas déposé plainte, ce qui laisse les observateurs perplexes.