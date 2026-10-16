Les rayons des magasins Delhaize et Albert Heijn se remplissent à nouveau

Les commerçants de Delhaize peuvent à nouveau passer des commandes, tandis que les magasins Albert Heijn sont à nouveau approvisionnés normalement. En revanche, la boutique en ligne d’Albert Heijn ne reprendra ses activités qu’à partir de la semaine prochaine au plus tôt.

Les problèmes ne sont pas résolus

Depuis vendredi, les commerçants de Delhaize peuvent à nouveau passer des commandes. Ces derniers jours, ils ont été approvisionnés sur la base d’estimations du distributeur, car les systèmes de commande ne fonctionnaient pas, conséquence de la grave cyberattaque qui a frappé Ahold Delhaize. Les problèmes informatiques ne sont pas encore résolus, mais Delhaize a tout de même réussi à rétablir les commandes par un moyen détourné, a déclaré le porte-parole Roel Dekelver à l’agence de presse Belga. La capacité de vente en ligne reviendra à son niveau normal dès ce week-end.

Les magasins Albert Heijn sont à nouveau entièrement approvisionnés, indique le distributeur dans un communiqué. Les rayons se remplissent donc à nouveau : « Nos clients retrouvent le large choix auquel ils sont habitués chez nous, du pain frais aux fruits et légumes, en passant par les produits laitiers, la viande et les produits de longue conservation. » Le distributeur a dû annuler toutes les commandes en ligne au moins jusqu’au dimanche 18 octobre inclus. Il n’est pour l’instant pas non plus possible de passer de nouvelles commandes. Les clients ayant déjà réglé leur commande seront remboursés dès que les systèmes fonctionneront à nouveau.