Aldi part à la recherche de candidats avec un bar à café mobile

Avec sa nouvelle campagne de recrutement « Viens prendre un café avec tes futurs collègues », Aldi recherche de nouveaux collaborateurs en Belgique. Les candidats retenus repartiront immédiatement avec un « contrat-café ».

Rechercher le déclic

Au cours des prochaines semaines, un bar à café Aldi fera étape dans différents magasins et entrepôts du détaillant afin de recruter de nouveaux collaborateurs. Les candidats peuvent passer immédiatement un entretien d’embauche en personne autour d’une tasse de café, et repartir avec un contrat. À une époque où les candidatures se font de plus en plus souvent en ligne, le discounter souhaite ainsi rendre le processus plus accessible.

L’année dernière, Aldi avait déjà organisé quelques sessions de test, qui avaient attiré au total environ 300 personnes intéressées par session. « Cela a immédiatement abouti aux premières embauches », explique Jodi De Greef, responsable du recrutement chez Aldi Belgique. Aujourd’hui, le discounter étend ce concept. Le principe est simple : les candidats peuvent s’inscrire pour rencontrer physiquement leurs futurs collègues potentiels. Ils peuvent immédiatement découvrir le fonctionnement d’un magasin Aldi et discuter autour d’un café avec les collaborateurs des RH et le responsable régional. « Si l’entretien est positif, le candidat peut déjà partir avec un contrat après son café. »

« Aujourd’hui, postuler en ligne semble aller de soi, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde », ajoute M. De Greef. « Notre concept de recrutement “Viens prendre un café avec tes futurs collègues” offre une solution pour les aider à franchir le seuil et de rechercher immédiatement le déclic avec des collègues directs. » ​ ​ ​ ​