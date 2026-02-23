Aldi, qui fête ses 50 ans, poursuit son expansion en Belgique

Il y a cinquante ans, Aldi ouvrait son premier magasin belge à Geel. Aujourd’hui, l’enseigne compte 445 points de vente et son assortiment est passé de 450 à 1 750 produits, avec des marques maison fortes comme fil conducteur. Cette année, le discounter ouvrira 5 nouveaux magasins.

Croissance rapide

Avec une offre d’environ 450 produits, Aldi a fait découvrir le discount aux Belges le 26 février 1976, avec des marques maison telles que River (boissons rafraîchissantes), Milsa (produits laitiers), Panda (snacks) et Tandil (produits d’entretien) : selon le discounter, elles sont de qualité équivalente et souvent deux fois moins chères que les marques A. La croissance d’Aldi est synchrone avec la part des marques propres dans le panier d’achat belge, qui est aujourd’hui d’environ 42 %. Actuellement, l’offre quotidienne du discounter compte environ 1 750 produits, dont 90 % sont des marques propres. Cette offre est complétée chaque semaine par une centaine de produits temporaires et des promotions supplémentaires.

Le discounter a également connu une croissance fulgurante en termes de nombre de points de vente : en quelques années à peine, plus d’une centaine de magasins Aldi ont vu le jour en Flandre. Dans les années 80, le discounter a doublé son parc de magasins et s’est implanté en Wallonie, plus précisément dans la région de Charleroi et des Cantons de l’Est.

Des magasins en pleine expansion

Au vu de l’assortiment limité des premières années, des surfaces de vente plus petites, généralement inférieures à 500 m², suffisaient souvent. À mesure que le concept de discount a connu un succès croissant, l’offre s’est également élargie. Les promotions bien connues sur les produits non alimentaires ont trouvé leur place, mais les produits frais ont également pris une place de plus en plus importante. La surface moyenne des magasins est passée à environ 1 200 m².

Aldi compte aujourd’hui 445 magasins en Belgique, soit le plus grand nombre de magasins sous une même enseigne dans notre pays. Le discounter continue de miser sur l’expansion : cette année, cinq nouveaux magasins viendront s’ajouter à une quinzaine d’agrandissements.