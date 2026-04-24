Aldi Süd réduit ses coûts : vague de licenciements et réduction de l’assortiment

Aldi Süd prévoit des mesures d’économie drastiques. Le distributeur allemand prévoit de supprimer plus d’un millier d’emplois au cours des deux prochaines années et va également réduire son assortiment afin de diminuer ses coûts d’exploitation.

Se concentrer sur les activités principales

Selon le Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Aldi Süd prévoit de supprimer plus d’un millier d’emplois au siège social et au service informatique de Mülheim. L’entreprise souhaite alléger son organisation centrale et se concentrer sur ses activités principales. De plus en plus de tâches dans les domaines des achats, des ressources humaines et de la comptabilité sont externalisées. Des fonctions de soutien sont également transférées à Salzbourg, en Autriche.

Dans le même temps, on apprend que la chaîne de magasins discount souhaite réduire son assortiment, après une période durant laquelle l’offre avait été systématiquement élargie avec des produits frais et des spécialités régionales. Plusieurs marques de premier plan disparaissent des rayons et les marques de distributeur sont également rationalisées. En uniformisant son offre, le distributeur souhaite réduire ses coûts opérationnels. En effet, un trop grand nombre de variantes d’articles similaires augmente les coûts. Une réduction de l’offre permet d’augmenter la rotation par référence. Le distributeur ne commente pas ces évolutions.