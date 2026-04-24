[Filet Pur] L’avant-dernier des Mohicans

Alors que le repos dominical est mort et enterré, Filet Pur analyse les manœuvres plus audacieuses les unes que les autres qui se succèdent sur le grand échiquier du food-retail. Mais si le vin blanc est la réponse, quelle était la question ?

Jeu à somme nulle

Après la visite « surprise » magnifiquement mise en scène de Monsieur Bompard la semaine dernière, on pouvait s’attendre à ce que Carrefour Belgique reçoivent un bon bulletin mercredi soir. Désormais, ses résultats sont cachés dans la catégorie « pays divers », également connue en interne sous le nom de quantité négligeable, du rapport du groupe, et il a donc fallu fouiller un peu pour trouver les chiffres, mais en effet : une hausse du chiffre d’affaires de 0,8% à périmètre constant et un quatrième trimestre de croissance consécutif, il y avait de quoi déboucher une bouteille de Louis Daumont. Mais pour être totalement honnête, il faut y ajouter une croissance organique négative de 1,2%, et aucune information sur la rentabilité. Il n’en reste pas moins que le loser patenté peut à nouveau gagner.